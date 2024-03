Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 82,35 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:49 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 82,35 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 81,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.755 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2023 bei 58,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 41,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 EUR je Siltronic-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 26.10.2023 vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 2,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne

Siltronic-Aktie stabil: Siltronic präzisiert Prognose und bestätigt Ziele 2028 - Vorstand erweitert

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Siltronic von vor 3 Jahren bedeutet