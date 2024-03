Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag leichter

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 83,00 EUR.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 83,00 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 83,00 EUR. Bei 83,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 2.997 Aktien.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,25 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 29,64 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2022 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,80 EUR.

Am 26.10.2023 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 349,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siltronic-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 2,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

