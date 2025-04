Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Montagmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 33,26 EUR.

Das Papier von Siltronic legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 33,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 34,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.928 Siltronic-Aktien.

Bei einem Wert von 86,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 160,37 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 3,79 Prozent wieder erreichen.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,00 EUR.

Siltronic gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 1,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 360,60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 356,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 01.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,272 EUR je Siltronic-Aktie.

