Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 76,20 EUR zu.

Um 11:44 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 76,20 EUR zu. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,45 EUR an. Bei 73,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.334 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 87,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,50 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 32,22 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,33 EUR je Siltronic-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 10.05.2022. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 417,00 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

