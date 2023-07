Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 75,25 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 75,25 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 76,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,45 EUR. Bisher wurden heute 36.388 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 08.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,95 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,36 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,33 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 417,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 417,00 EUR eingefahren.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 26.07.2024 dürfte Siltronic die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Aktie aus.

