Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 73,70 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 73,70 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 73,95 EUR zu. Bei 73,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.213 Stück gehandelt.

Bei 87,25 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 18,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (51,65 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,92 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 71,33 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siltronic am 27.07.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.07.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

