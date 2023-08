Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 77,65 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 77,65 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,55 EUR aus. Bei 78,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.917 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 87,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Mit einem Zuwachs von 12,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 33,48 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 72,17 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 417,00 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 26.10.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 24.10.2024.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic verloren

Hochstufung durch Exane BNP Paribas: Siltronic-Aktie gegen den Trend fest

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siltronic eingefahren