Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag höher

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 84,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 09:00 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 84,80 EUR. Bei 84,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 253 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2023 auf bis zu 88,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 4,80 Prozent zulegen. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 73,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 10.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 417,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte Siltronic die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

