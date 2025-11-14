DAX23.686 -1,5%Est505.655 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.148 -0,6%
Blick auf Siltronic-Kurs

Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Freitagmittag nach

14.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 43,40 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 43,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 42,76 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.925 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 26,96 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 28.10.2025 vor. Das EPS lag bei -1,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 300,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet. Am 11.03.2027 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,541 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Siltronic NeutralUBS AG
06.11.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.10.2025Siltronic HaltenDZ BANK
28.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
03.10.2025Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

