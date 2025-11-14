Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Freitagmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 43,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:47 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 43,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 42,76 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.925 Siltronic-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 31,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 26,96 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 28.10.2025 vor. Das EPS lag bei -1,29 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 300,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet. Am 11.03.2027 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,541 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.2025
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.2025
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|28.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.2025
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|04.07.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|Siltronic Sell
|UBS AG
