Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 43,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 43,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 43,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,20 EUR. Zuletzt wechselten 38.944 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 61,75 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 28,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 27,86 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 54,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 28.10.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,29 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,60 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 300,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,95 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siltronic am 12.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,541 EUR ausweisen wird.

