Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 43,20 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 43,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 43,20 EUR. Mit einem Wert von 43,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 3.942 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 30,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,70 EUR ab. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 36,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 300,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,95 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.03.2027.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,541 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

