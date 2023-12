Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag höher

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 87,10 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 87,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 87,60 EUR. Bei 85,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 27.619 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 92,90 EUR markierte der Titel am 29.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 32,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 79,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 26.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

