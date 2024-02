Siltronic Aktie News: Siltronic reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 90,75 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 90,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 92,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,85 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 25.440 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,58 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2023). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 35,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2022 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,23 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,00 EUR.

Am 26.10.2023 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,28 Prozent auf 349,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 417,00 EUR erwirtschaftet worden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 5,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

