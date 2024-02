Aktienentwicklung

Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag gefragt

15.02.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 90,80 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 90,80 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 91,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.175 Siltronic-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,52 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 13.05.2023. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 35,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,23 EUR je Siltronic-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus. Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,28 Prozent auf 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 417,00 EUR umgesetzt. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 12.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte Siltronic die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,85 EUR je Siltronic-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende leichter

