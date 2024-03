Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Freitagmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 82,20 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 82,20 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 82,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.485 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 28,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,80 EUR an.

Am 26.10.2023 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349,10 EUR – das entspricht einem Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 02.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,026 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

