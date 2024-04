Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Montagmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 85,25 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 85,25 EUR. Bei 85,25 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.858 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,26 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 92,48 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 26.10.2023.

Die Siltronic-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,042 EUR je Siltronic-Aktie.

