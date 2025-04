Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 33,12 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 33,12 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 32,60 EUR. Bei 33,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 41.367 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 16.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,55 EUR an. 161,32 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 3,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,00 EUR aus.

Siltronic gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 360,60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siltronic am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 01.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,272 EUR je Aktie aus.

