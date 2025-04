Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

So bewegt sich Siltronic

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 34,44 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 34,44 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 34,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 137.557 Siltronic-Aktien.

Am 16.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 151,31 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 7,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 53,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 360,60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 01.05.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,272 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

