Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 33,30 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 33,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 33,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.374 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 16.04.2024 markierte das Papier bei 86,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 159,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 4,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je Siltronic-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 06.03.2025 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic ebenfalls 1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 356,60 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 360,60 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Siltronic-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Am 01.05.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,272 EUR je Aktie ausweisen dürften.

