Blick auf Siltronic-Kurs

Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

15.08.25 12:06 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 36,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
36,28 EUR 0,44 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 36,00 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 18.247 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,50 EUR) erklomm das Papier am 21.08.2024. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 52,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 11,11 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Siltronic gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siltronic.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
mehr Analysen