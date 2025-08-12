Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Nachmittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 36,02 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 36,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siltronic-Aktie bei 36,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.543 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 112,38 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,16 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,100 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 329,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR einfahren.

