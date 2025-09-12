Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag auf Höhenflug

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 36,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 5,1 Prozent auf 36,00 EUR. Bei 36,32 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 130.058 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 70,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 95,83 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,70 EUR ab. Abschläge von 11,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 351,30 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie zieht kräftig an dank KI-Rückenwind

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siltronic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Siltronic: Partnerschaft mit cosine innovations