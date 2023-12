Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Siltronic

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 87,20 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 87,20 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 87,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,40 EUR. Zuletzt wechselten 6.414 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 92,90 EUR markierte der Titel am 29.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,54 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 26.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 349,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Siltronic dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

