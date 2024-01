Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 89,75 EUR.

Um 11:42 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 89,75 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,85 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.558 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,74 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 34,93 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 82,17 EUR.

Am 26.10.2023 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 12,27 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

