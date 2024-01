Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Dienstagnachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 89,50 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 89,50 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,10 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.415 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,03 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,17 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 12,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

