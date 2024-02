Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag gesucht

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 90,85 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 90,85 EUR zu. Bei 92,95 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.004 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. 3,47 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 13.05.2023. Mit einem Kursverlust von 35,72 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,23 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,50 EUR an.

Am 26.10.2023 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Siltronic-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,85 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

