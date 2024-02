Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 88,65 EUR.

Das Papier von Siltronic befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 88,65 EUR ab. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,65 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 91,25 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.038 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 58,40 EUR fiel das Papier am 13.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,23 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,50 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 11.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

