Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 91,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 1,2 Prozent auf 91,45 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,00 EUR an. Mit einem Wert von 91,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.430 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 2,79 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 3,00 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,23 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,10 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 349,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,85 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

