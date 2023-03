Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag mit angezogener Handbremse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:45 Uhr bei 67,25 EUR. Bei 68,70 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 68,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.003 Siltronic-Aktien.

Bei 99,68 EUR erreichte der Titel am 21.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 30,20 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 78,60 EUR.

Am 10.05.2022 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 371,60 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 417,00 EUR ausgewiesen.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

