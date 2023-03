Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:03 Uhr 1,6 Prozent auf 68,40 EUR. Bei 68,70 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 68,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 917 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.03.2022 auf bis zu 99,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,38 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 32,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,60 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 417,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 371,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Siltronic am 11.05.2023 präsentieren. Siltronic dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 03.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

