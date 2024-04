Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 82,60 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 11:44 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 82,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,45 EUR aus. Bei 84,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.632 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,80 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 29,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 92,48 EUR je Siltronic-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 26.10.2023.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siltronic am 02.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,028 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

