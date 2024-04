Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Dienstagvormittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 83,45 EUR.

Die Siltronic-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 83,45 EUR abwärts. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,35 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 84,90 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.227 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 12,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 30,02 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Siltronic-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 92,48 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 26.10.2023 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,028 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

