Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,8 Prozent auf 33,20 EUR abwärts.

Das Papier von Siltronic befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,8 Prozent auf 33,20 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 33,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 3.275 Stück.

Bei 84,90 EUR markierte der Titel am 17.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 60,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je Siltronic-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 360,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,60 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Siltronic-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,613 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: Siltronic gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chipaktien wie Infineon, AIXTRON und ASML im Aufwind: Markt reagiert auf temporäre Zoll-Ausnahmen