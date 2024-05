Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 74,50 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 74,50 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 75,10 EUR. Bei 74,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.217 Siltronic-Aktien.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,708 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 343,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,239 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der TecDAX nachmittags

XETRA-Handel: MDAX im Plus

XETRA-Handel: TecDAX liegt mittags im Plus