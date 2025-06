Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 38,60 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 38,60 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.135 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 104,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 32,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 17,10 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,132 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,17 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 30.04.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Siltronic hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,86 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 345,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,50 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,579 EUR einfahren.

