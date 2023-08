Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit Aufschlag

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 77,55 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 77,55 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 77,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.519 Siltronic-Aktien.

Bei 87,25 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 33,40 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,17 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 417,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 8,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic verloren

Hochstufung durch Exane BNP Paribas: Siltronic-Aktie gegen den Trend fest

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siltronic eingefahren