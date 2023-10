Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 81,75 EUR.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 1,4 Prozent auf 81,75 EUR ab. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 80,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,30 EUR. Bisher wurden heute 26.374 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 88,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,07 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2022 Kursverluste bis auf 56,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 10.05.2022 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 24.10.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX im Plus