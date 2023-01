Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 2,6 Prozent auf 79,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 78,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 52.872 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 82,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 10.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,47 EUR, nach 2,15 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 417,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 371,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 05.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Siltronic.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie im Minus: Merck-Manager Michael Heckmeier wird Siltronic-CEO

Oktober 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Siltronic-Aktie

Siltronic-Aktie profitiert leicht: Siltronic mit starkem Q3 - Margen- und Umsatzziel angehoben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG

Bildquellen: Siltronic