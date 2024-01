Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 88,75 EUR.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 88,75 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,10 EUR aus. Bei 88,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.586 Siltronic-Aktien.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,92 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,20 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,17 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,27 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

