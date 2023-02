Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Einbußen

Die Siltronic-Aktie musste um 09:05:55 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 76,00 EUR. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 75,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,30 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 8.298 Aktien.

Bei einem Wert von 111,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 47,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 81,75 EUR.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 417,00 EUR im Vergleich zu 371,60 EUR im Vorjahresquartal.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 05.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

