Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 46,32 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 46,32 EUR. Bei 46,50 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,30 EUR. Bisher wurden heute 72.671 Siltronic-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,95 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,44 EUR am 04.02.2025. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 27,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,400 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 24.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 357,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 349,10 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Siltronic dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,45 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Mag-7-Aktien im Fokus: Das sagt Oppenheimer von Goldman Sachs zum DeepSeek-Crash

Verluste in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer