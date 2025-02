Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Vormittag stärker

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 45,90 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 45,90 EUR. Bei 46,50 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 46,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 9.917 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2024 auf bis zu 92,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 102,51 Prozent. Am 04.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,400 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,60 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 24.10.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,10 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 357,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 349,10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.03.2026.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,45 EUR je Aktie.

