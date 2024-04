Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag südwärts

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 81,15 EUR.

Die Siltronic-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 81,15 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 80,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,85 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 2.080 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 13,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 92,48 EUR angegeben.

Siltronic veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,028 EUR je Aktie belaufen.

