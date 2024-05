Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag billiger

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 73,30 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 73,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 73,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 830 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,24 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,50 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 15,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,708 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,20 EUR an.

Am 02.05.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,20 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,271 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

