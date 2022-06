Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag fester

Das Papier von Siltronic konnte um 17.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 77,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 77,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 424 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2021. 46,49 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,60 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 1,37 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 124,17 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 417,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 316,10 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 11,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

