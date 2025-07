Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag im Bullenmodus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 8,3 Prozent auf 44,76 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 8,3 Prozent im Plus bei 44,76 EUR. Bei 44,76 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 62.981 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,72 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 28,51 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,109 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 30.04.2025 vor. Siltronic hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,86 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 345,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,811 EUR je Siltronic-Aktie stehen.

