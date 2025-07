Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 42,70 EUR nach oben.

Das Papier von Siltronic legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 42,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 42,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.999 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 79,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 85,25 Prozent Luft nach oben. Bei 32,00 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 33,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Am 30.04.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 345,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,811 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Analystenkommentar setzt Siltronic-Aktie weiter unter Druck

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Siltronic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal