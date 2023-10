Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 82,05 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 82,05 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 81,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,45 EUR. Bisher wurden heute 632 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 7,13 Prozent niedriger. Bei 56,05 EUR fiel das Papier am 18.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 46,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,67 EUR an.

Siltronic veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 417,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

