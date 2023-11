Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 87,00 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 87,00 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 87,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 86,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.807 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 88,35 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,55 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 58,40 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 10.05.2022. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 417,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Siltronic dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

