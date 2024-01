Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 89,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 89,25 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 90,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.120 Siltronic-Aktien.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,57 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,17 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 417,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 349,10 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Am 11.03.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt am Dienstagnachmittag

Handel in Frankfurt: MDAX verliert am Mittag